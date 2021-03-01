Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили масштабне привласнення бюджетних коштів на оборонному підприємстві через схему списання придатних до експлуатації авіаційних запчастин, повідомляє прес-служба СБУ.

Мова йде про Львівський державний авіаційно-ремонтний завод (ДП «ЛДАРЗ»). На фото у повідомленні СБУ видно військовий літак, які знаходяться на ремонті в цеху саме цього підприємства.

У ході досудового розслідування задокументовано, що за вказівкою керівництва підлеглі систематично списували придатне до експлуатації військове майно, зокрема, авіаційні запчастини літаків та засоби їх обслуговування які знаходились на держпідприємстві.

Посадовці діяли через підконтрольні комерційні структури. Підрядники фіктивно ремонтували деталі, а списані запчастини через зміну аутентичних серійних номерів «перетворювали» на нові. Керівництво заводу у повному обсязі оплачувало «ремонт», а також за кошти держпідприємства закуповувало списані запчастини як нові за завищеними цінами. Отримані кошти привласнювали організатори та виконавці.

Вказане свідчить, що дії посадовців можуть призвести до поломок або навіть до авіакатастроф під час бойових дій. За даними спецслужби, чиновники перерахували за неякісну продукцію понад 100 млн грн державних коштів.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщеннях заводу, офісах підконтрольних фірм, а також за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій на підприємстві було вилучено фінансову документацію, запасні частини до літаків з ознаками підробки ідентифікаційних ознак, що підтверджує протиправну діяльність. За інсайдерською інформацією, в одного із заступників директора підприємства за місцем проживання були виявлені нові запасні частини до літаків підготовленні до реалізації, а також значний обсяг грошових коштів, що підтверджує безпосередню участь керівництва у протиправному механізмі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН