Правоохоронці перевіряють інформацію щодо отримання ним хабарів від десятків суб’єктів господарювання.

Служба безпеки України задокументувала отримання хабара в 100 тис. грн керівником підрозділу «Укрзалізниці» за підключення до електромереж товариства.

Читайте такожДержбюро розслідувань затримало одного з керівників ДФС на хабарі у $200 тисячЯк повідомляє прес-центр СБУ, керівник одного з підрозділів «Київської дистанції електропостачання» АТ «Укрзалізниця» систематично вимагав гроші з комерсантів за безперешкодне приєднання та підключення їх електроустановок до мереж Укрзалізниці.

«У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували факт отримання посадовцем 100 тис. грн від одного з підприємців. Наразі перевіряється інформація щодо отримання зловмисниками хабарів від десятків суб’єктів господарювання, підключених до електромереж через цей підрозділ «Укрзалізниці», - йдеться у повідомленні.

Посадовця затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна Тривають слідчі дії.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк