Служба безпеки України задокументувала отримання хабара в 100 тис. грн керівником підрозділу «Укрзалізниці» за підключення до електромереж товариства.
Читайте такожДержбюро розслідувань затримало одного з керівників ДФС на хабарі у $200 тисячЯк повідомляє прес-центр СБУ, керівник одного з підрозділів «Київської дистанції електропостачання» АТ «Укрзалізниця» систематично вимагав гроші з комерсантів за безперешкодне приєднання та підключення їх електроустановок до мереж Укрзалізниці.
«У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували факт отримання посадовцем 100 тис. грн від одного з підприємців. Наразі перевіряється інформація щодо отримання зловмисниками хабарів від десятків суб’єктів господарювання, підключених до електромереж через цей підрозділ «Укрзалізниці», - йдеться у повідомленні.
Посадовця затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна Тривають слідчі дії.
Вас також можуть зацікавити новини
- Піймали на хабарі: керівника Харківського окружного адмінсуду відсторонили від здійснення правосуддя
- На Київщині затримано слідчого поліції на хабарі у $4 тисячі
- На Рівненщині "чорні" копачі бурштину намагалися купити посаду в поліції за $1 мільйон (фото, відео)
- На Закарпатті новообраного голову ОТГ від "Слуги народу" спіймали на хабарі
- На отриманні 100 тисяч гривень хабара попався посадовець Міноборони
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram