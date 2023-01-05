За завданням ворога він мав встановити місця важливих обʼєктів для наступних ракетних атак.

На Львівщині затримали інженера одного з держпідприємств, розташованих на сході України, який наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства Києва та Запоріжжя.

За завданням ворога на Львівщині він мав встановити місця важливих обʼєктів для наступних ракетних атак, повідомляє прес-центр СБУ.

У відомсті зазначають, що на початку повномасштабного вторгнення 34-річного чоловіка завербувала російська спецслужба для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Спочатку, за завданням ворога, зрадник збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах нашої держави.

Відео дня

Разом з цим він пропонував представникам країни-агресора свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС, розповіли в СБУ.

Також, прикриваючись "відрядженням", агент їздив до столиці та Запоріжжя для виявлення об’єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких росіяни й здійснювали ракетні удари. На місці мав оглянути їхній технічний стан, рівень можливих пошкоджень і підготувати відповідний "звіт" для ФСБ.

Наступна його "поїздка" була до Львівщини, де він намагався встановити місце розташування об’єктів критичної інфраструктури. Однак, контррозвідники СБУ своєчасно викрили російського агента, поетапно задокументували його злочинні дії та затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей.

Під час обшуку у затриманого виявили мобільний телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму.

Війна в Україні: колаборанти та зрадники

Спецслужби України регулярно затримують колаборантів і зрадників нашої країни. Зокрема, нещодавно у Херсоні оголошена у розшук колаборантка з’явилась "з повинною".

А на Київщині вдалось затримати зрадника, який влаштовував "нальоти" та "зливав" російським військовим адреси учасників АТО. Зрадником виявися мешканець селища Глібівка, який під час захоплення Вишгородського району підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Чоловік мав "преференції" від загарбників у вигляді вільного пересування по тимчасово захопленій території регіону.

Також українські прикордонники затримали молоду колаборантку, яка їхала до Києва. Під час перевірки у телефоні дівчини виявили матеріали проросійського спрямування.

Вас також можуть зацікавити новини: