Чоловік "зливав" російським військовим адреси людей, що потенційно могли входити до руху опору.

На Київщині затримали зрадника, який допомагав росіянам викрадати учасників АТО. Про це повдіомляє СБУ.

За даними правоохоронців, чоловік "зливав" окупантам адреси місцевих жителів, що потенційно могли входити до руху опору. Серед них - колишні учасники АТО .

"За його "наводкою" загарбники вдиралися до помешкань українських патріотів та викрадали їх. Після цього потерпілих катували і примусово вивозили до РФ", - повідомили в СБУ.

Встановлено, що зрадник особисто брав участь у проведенні каральних рейдів на території району. Саме він спільно з російськими окупантами увірвався до приватного будинку місцевого жителя, щоб незаконно затримати його. Під час "нальоту" він чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством.

Також чоловік розграбовував оселі громадян під виглядом "сприяння" окупаційним угрупованям РФ. Таким чином він "конфіскував" мікроавтобус у мешканця селища.

Як повідомляється, зрадником виявися мешканець селища Глібівка, який під час захоплення Вишгородського району підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Чоловік мав "преференції" від загарбників у вигляді вільного пересування по тимчасово захопленій території регіону.

А даними правоохоронців, після звільнення Київщини зрадник намагався переховуватись на території регіону, однак його затримали. Під час обшуків у нього виявили російські продуктові набори та мобільні телефони з контактами окупантів.

Наразі зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, а суд відправив його під варту.

Боротьба з колаборантами в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні до 15 років за ґратами засудили російського агента, який готував прорив ворожих ДРГ до Сумщини.

Також до 15 років ув'язнення засудили бойовика, який розвідував позиції ЗСУ на Запорізькому напрямку. Чоловік добровільно приєднався до лав підконтрольної РФ "народної міліції "ДНР" після 24 лютого.

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