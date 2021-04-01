Як стверджує екс-комбат батальйону «Донбас» Семен Семенченко, він ще рік тому повідомляв Службу безпеки, що проти його компанії веде роботу російська агентура.

Колишній народний депутат, екс-комбат батальйону «Донбас» Семен Семенченко заявив, що кримінальну справу проти нього інспірували російські агенти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Семенченко заявив перед засіданням Київського апеляційного суду, де сьогодні розглядається апеляційна скарга на рішення суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Ця справа інспірована російською агентурою, яка здійснила проти ветеранів батальйону «Донбас» провокацію, ввела в оману СБУ. Росія не хоче, щоб наші хлопці, які пройшли фронт, забезпечували безпеку від приватних російських армій, зокрема ПВК «Вагнера», - сказав Семенченко.

Він додав, що ветерани АТО створили компанію із забезпечення безпеки, яку зареєстрували у США.

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За словами Семенченка, він ще рік тому повідомляв Службу безпеки, що проти його компанії веде роботу російська агентура, називав конкретні прізвища, але, за словами екс-депутата, СБУ не відреагувала належним чином, а навпаки ті особи, які були вказані як російські агенти тепер свідчать у суді проти нього.

Також він висловив обурення тим, що в ЗМІ почали з’являтися повідомлення, що ця компанія - «приватна армія олігархів». Він вважає, що ЗМІ повторюють тези російської пропаганди.

Разом з тим Семенченко зауважив, що не переховувався від слідчих, а прийшов до СБУ, отримав підозру і не очікував, що його відправлять під варту.

Справа Семенченка: що відомо

24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації.

Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т. ч. проти основ національної безпеки".

За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".

У цій справі СБУ оголосила про підозри шістьом особам.

Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого широкій публіці як "позаштатний агент НАБУ".

Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.

26 березня суд ухвалив рішення про арешт Шевченка із заставою у 5 млн грн. 30 березня після внесення застави він вийшов із СІЗО.

Того ж дня суд до 24 травня відправив Семенченка під варту без права на внесення застави. 28 березня Семенченка було госпіталізовано через погіршення самопочуття.

29 березня джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення «ПВК» - колишнього командира батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Автор: Дмитро Хилюк