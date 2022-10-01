Волонтери щодня вивозили людей з Мелітополя, а в місто доставляли ліки.

Серед загиблих вчора в Запоріжжі від ворожих ракетних ударів є один волонтер, ще один перебуває в реанімації.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Запорізької області Іван Федоров в ефірі інформаційного марафону.

Він зазначив, що в трагедії, яка сталася в Запоріжжі, постраждали і мелітопольці - п’ятьох поранено, четверо загинуло, серед яких дві дитини.

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"І постраждали наші волонтери - героїчні волонтери, які щодня вивозили людей з Мелітополя, а в місто доставляли ліки. Один волонтер загинув, а другий перебуває в реанімації", - сказав Федоров.

Удар по Запоріжжю

У Запорізькій області сьогодні, 1 жовтня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару, завдано російськими окупантами.

30 вересня загарбники здійснили ракетну атаку по Запоріжжю, загалом було завдано 16 ракетних ударів. Деякі ракети влучили по колоні цивільних автівок, які очікували в черзі на виїзді із міста до тимчасово окупованої території. Загинуло 30 людей, зокрема, двоє дітей, близько сотні дістали поранення.

Серед загиблих - 36-річний працівник місцевого Управління стратегічних розслідувань Нацполіції. Ще 27 поліцейських поранено, четверо з них перебувають у важкому стані.

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