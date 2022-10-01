Такий висновок спеціалістів-вибухотехніків, які перебували на місці цієї трагедії.

Окупанти обстріляли Запоріжжя з окупованого Токмака більш смертоносними модернізованими ракетами С-300.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час національного телемарафону, говорячи про обстріл 30 вересня Запоріжжя.

"При обстрілі Запоріжжя вперше було використано модернізовані ракети С-300, які вибухають, торкаючись поверхні", - зазначив він.

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За його словами, традиційні комплекси С-300, якими окупанти обстрілювали наші території, вибухали, занурюючись на кілька метрів і утворювали великі вирви, але менше по сторонах гинули люди.

"Ці ракети перероблені і вибух відбувся одразу при зіткненні з землею, щоб якнайбільше людей загинуло. Такий висновок спеціалістів-вибухотехніків, які перебували на місці цієї трагедії. Це абсолютно свідомий воєнний злочин, свідоме вбивство під політичну заяву, яку зробив сьогоднішній гітлер на Червоній площі", - наголосив Монастирський.

Міністр внутрішніх справ пояснив чому так багато поліцейських поранених в Запоріжжі 30 вересня- 27 осіб. За його словами, в час вибуху ракет відбувалася перезмінка поліцейських - нічну змінювала денна.

"Тому така кількість поранених поліцейських", - сказав він.

При цьому зазначив, що поліцейські допомагали людям заховатися між кількома вибухами вибухами.

Монастирський каже, що, за попередньою інформацією, ракети прилетіли з окупованого росіянами Токмака Запорізької області.

Ракетний удар по Запоріжжю: що відомо

30 вересня, окупанти 16 ракетніх ударів спрямували на Запоріжжю. Зокрема, була обстріляна колона цивільних автівок, які очікували в черзі на виїзді із міста до тимчасово окупованої території.

Повідомлялось, що в результаті загинуло 30 людей, зокрема, двоє дітей, а 88 дістали поранення.

Голова Нацполіції Клименко повідомив, що загинув 36-річний працівник місцевого Управління стратегічних розслідувань. "А ще 27 поліцейських Бердянського райуправління отримали поранення, 4 з них - у тяжкому стані. Хлопці були на службі, забезпечували правопорядок", - додав він.

У Запорізькій області 1 жовтня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару.

Водночас у центрі Москви відбувся провладний мітинг, на якому президент РФ Володимир Путін говорив про "псевдореферендуми" в Україні і хвалився захопленими територіями України.