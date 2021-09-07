Серед офіційних заходів до Дня Незалежності українці найкраще оцінили військовий парад у Києві - 44% позитивно.
Про це повідомляє Соціологічна група "Рейтинг", посилаючись на результати проведених досліджень.
Негативно висловились щодо параду 20% респондентів, ще 23% - сказали, що нейтрально ставляться до заходу.
Міні-фільм "ДНК України" позитивно оцінили 38%, виступ президента України Володимира Зеленського на параді – 36%, святковий концерт на стадіоні "Олімпійський" у Києві – 29%.
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Серед респондентів, які бачили ці заходи, найкращі оцінки отримав міні-фільм "ДНК України" (67%).
Крім цього, за результатами іншого опитування майже половина українців оцінили візит президента України Володимира Зеленського до США як вдалий. Так, 7% опитаних відповіли, що візит був "дуже успішний", ще 41% - що "скоріше успішний", "скоріше невдалим" назвали візит до Штатів 19% респондентів, "зовсім невдалим" - 9%.
Також за останній місяць на 8% зросла кількість українців, які вважають напрям розвитку країни правильним.
Довідка. Соцiологiчна група "Рейтинг" провела опитування 2-4 вересня. Було опитано 2500 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка репрезентативності – не більше 2,0%.
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