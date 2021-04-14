Вакцинацію вчителів проводитимуть китайським препаратом CoronaVac.

Освітян, які братимуть участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) цього року, в першу чергу будуть вакцинувати від коронавірусу.

Читайте такожУ Києві та в Чернігівській області перенесли пробне ЗНОПро це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет, повідомила прес-служба Міносвіти. Міністр зазначив, що вчителів будуть вакцинувати тільки за їхнім бажанням. Щеплення робитимуть організовано мобільні бригади з імунізації. За координацію процесів, формування списків бажаючих вакцинуватися та планування графіка виїздів мобільних бригад відповідають регіональні координатори з вакцинації, рзповіли в Міністерстві.

Вакцинацію проводитимуть китайським препаратом CoronaVac. Через 28 днів бажаючим введуть ще одну дозу препарату, вона буде зарезервована за кожним щепленим. Таку пропозицію Міносвіти погодило з Міністерством охорони здоров'я.

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Автор: Ірина Погоріла