Адвокат Дмитро Дончак пояснив скільки часу військово-лікарські комісії (ВЛК) можуть розглядати документи про підтвердження непридатності до військової служби.

Він зазначив, що згідно п. 2.1. розд. 2 Положення про військово-лікарську комісію, постанови ВЛК оформлюються свідоцтвом про хворобу, довідкою, протоколом засідання штатної ВЛК.

"Згідно п. 3.8. розд. 3 Положення про військово-лікарську комісію, під час дії особливого періоду постанови ВЛК районних, міських ТЦК про непридатність до військової служби військовозобов’язаних оформлюються свідоцтвами про хворобу у трьох примірниках, які не пізніше 10-денного строку з дня закінчення медичного огляду та перевірки ВЛК обласних ТЦК, направляються на затвердження до штатних ВЛК згідно адміністративно-територіальної зони відповідальності за проведення військово-лікарської експертизи", – сказав він.

Фахівець підкреслив, що постанову районної ВЛК направляють до обласної ВЛК, після чого не пізніше 10 днів направляють на затвердження до штатної ВЛК.

Адвокат пояснив, що процедура перевірки висновку ВЛК та затвердження рішення може тривати дуже довго, і в залежності від завантаженості регіональної ВЛК цей термін може становити декілька місяців.

"Формально згідно п 22.3. розд. 22 Положення про військово-лікарську комісію, постанови ВЛК, які не підлягають затвердженню (контролю) штатною ВЛК, оформляються в день медичного огляду і видаються на руки особі, що пройшла медичний огляд – це в разі визнання придатним або обмежено придатним. Якщо ж мова йде про непридатність, тоді згідно цього ж пункту 22.3., строк опрацювання ВЛК свідоцтв про хворобу (довідок ВЛК) становить до 5 календарних днів після закінчення медичного огляду", – додав експерт.

Але при цьому Дончак зазначив, що насправді ці строки майже ніколи не дотримуються.

Він уточнив, що якщо всі допустимі закнододавством строки пройшли, можна спочатку написати заяву-звернення з вимогою повідомити про стан розгляду постанови ВЛК, а потім (після отримання негативної відповіді, чи відповіді без зазначення чітких строків, чи в разі ігнорування запиту) можна написати скаргу на бездіяльність відповідних осіб обласної та/або регіональної ВЛК щодо тривалого нерозгляду постанови про визнання непридатним до військової служби.

Проходження ВЛК: новини

Військовозобовʼязані зможуть отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії через застосунок "Резерв+" без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування. Як повідомила пресслужба Міністерства оборони, відповідний механізм планують напрацювати до кінця лютого 2025 року.

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