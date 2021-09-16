На думку голови Київської ОДА, закриття шкіл може бути вимушеним, оскільки в області почала стрімко зростати кількість хворих на COVID-19.

Школи Київщини, де до 20 вересня не буде вакциновано 80% вчителів, можуть бути зачинені.

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, інформує прес-служба ОДА.

"Хочу достукатись до всіх освітян Київщини. Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть у посилених карантинних нормах. Але є умова – працюватимуть тільки ті школи, де вакциновано 80% працівників... Є всі можливості для того, щоб швидко виправити ситуацію і забезпечити навчання для дітей навіть тоді, коли область переведуть до "жовтої" зони епіднебезпеки. Якщо ж до 20 вересня цього не буде зроблено, школу зачинять. Онлайну більше не буде", – акцентував Володін.

Він підкреслив, що така міра є вимушеною, оскільки в області почала стрімко зростати кількість інфікованих коронавірусом. Аналогічно збільшується і рівень госпіталізації.

"Вимога мати 80% вакцинованих у колективі стосується всіх – і соціальної сфери, і бізнесу. До того ж щеплення зараз – це єдиний спосіб захиститись від хвороби. Тож сподіваюсь, що свідоме ставлення до свого здоров’я все ж візьме верх", – резюмував Володін.

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У ОДА зазначили, що нині на Київщині серед освітян провели 62 987 щеплень. При цьому 27538 педагогів регіону пройшли повний курс вакцинації. Робота з імунізації вчительських колективів триває. Для цього до навчальних закладів виїжджають мобільні бригади.

Карантин в Україні: що відомо

Через епідемію коронавірусу в Україні запровадили адаптивний карантин. Країну поділили на "зелену", "жовту", "помаранчеву" й "червону" зони. Найслабші обмежувальні заходи в "зеленій" зоні, а найсуворіші – в "червоній". Поки вся українська держава - "зелена", однак останніми днями ходить інформація про перехід до "жовтої" зони.

13 вересня цього року Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №1236, якими встановлюються нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зміни набирають чинності 20 вересня.

Ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції ("жовтий" або "зелений") та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання після COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

Тепер у разі введення "жовтого" рівня епіднебезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами.

Обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікати.

Автор: Леся Лещенко