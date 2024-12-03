В Україні зросте вартість навчання у вишах: в МОН розкрили деталі

Міністерству потрібно поступово підвищувати вартість вищої освіти, не зменшуючи при цьому кількість бюджетних місць.

В Україні зросте вартість навчання на контрактній основі у закладах вищої освіти. Це рішення приймуть через необхідність усунути фінансовий дисбаланс у системі освіти.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький у коментарі для "Дзеркала тижня".

"З вартістю контракту в нашій країні склалася дивна ситуація. В Європі університетам установлюють верхню межу вартості навчання, а в Україні – нижню (це так звана індикативна собівартість). На жаль, чимало ЗВО ставлять ціни на контракт наполовину або й більше нижчі, ніж сума, яку сплачує держава університету за кожного студента-бюджетника", – зауважив Винницький.

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Посадовець МОН зазначив, що держава виділяє на кожного студента-бюджетника 55-56 тис. грн на рік, тоді як контрактники навчаються за 25 тис. Відтак, постає два запитання.

"Перше: чи не коштом держави частково оплачується навчання цього контрактника? (Насправді так воно і є.) І друге: чи можна якісно підготувати студента будь-якої спеціальності за 25 тисяч гривень? Звісно, не можна. Це теж до питання про низькі зарплати викладачів. Через відсутність коштів в університеті заклад не здатний виплатити доплати й премії, а далі фактично йдеться про деградацію системи", – наголосив заступник міністра.

Тому міністерству потрібно підвищувати вартість вищої освіти, не зменшуючи при цьому кількість бюджетних місць. Підвищення вартості навчання буде поступовим, а не різким.

"Тому нам поступово, не різко, але однозначно потрібно підвищувати вартість вищої освіти. Розуміючи, що платоспроможність нашого населення низька, ми не зменшуємо кількості бюджетних місць і впроваджуємо систему грантів для сильних студентів, які не потрапляють на бюджетні місця", – сказав Винницький.

Вища освіта в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що в Україні серйозно змінять процес здобуття вищої освіти. Зокрема, студенти обиратимуть, скільки вчитися, які предмети їм цікаві, та навіть зможуть змінювати спеціальність після 1-2 років навчання.

Водночас у МОН заявили, що кількість викладачів в українських закладах вищої освіти наразі значно перевищує потреби системи. Кількість вступників за останні 15 років суттєво скоротилась.

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