Українська сторона вже ознайомилася з текстом і вважає, що це буде "дуже потужний документ".

Перший документ з міжнародних гарантій безпеки для України може з'явитися вже 29-30 серпня.

Про це повідомив на брифінгу глава Офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі з радниками глав Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Угорщини.

"Ми вважаємо гарантії безпеки дуже важливим питанням, ми постійно говоримо про це з усіма нашими партнерами. Сьогодні це теж було предметом обговорення, я радий, що наші партнери проявляють зацікавленість... до кінця цього місяця, я думаю, що це 29 або 30 число, ми можемо розраховувати на появу першого документа, рекомендацій по нашій групі з паном Расмуссеном", - розповів він.

За словами Єрмака, робота над ним зараз ведеться. Він вже ознайомився з текстом, і це буде "дуже потужний документ".

Гарантії безпеки для України: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України і РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Повідомлялося, що серед гарантів Київ бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Утім згодом Росія перестала розглядатись як гарант. За словами президента Володимира Зеленського, погляд на це питання змінили, зокрема, події в Бучі.

Президент України Володимир Зеленський зазначав: "Ми дуже серйозно ставимося до того майбутнього документа. І дуже виважено ставимося до кола країн-партнерів, які повинні нас не підвести. У будь-якому випадку і в будь-якій агресії. А все може бути в майбутньому".

Глава делегації України на переговорах Давид Арахамія заявляв, що Україні дуже важливо отримати гарантії США і Великобританії, але ці країни, ймовірно, приєднаються одними з останніх.

На початку травня голова ОПУ Андрій Єрмак зазначав, що Україна хотіла б бачити серед гарантів своєї безпеки Китай, Індію та інші країни.

8 травня відбувся віртуальний саміт лідерів країн "Великої сімки", у якому взяв участь Зеленський. На саміті він запропонував країнам G7 стати гарантами безпеки України.

27 червня президент Зеленський взяв участь у режимі відеоконференції в засіданні саміту лідерів "Великої сімки". Він ще раз запропонував їм долучитися до роботи над гарантіями безпеки.

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