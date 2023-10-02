Зрадник, який шпигував для Росії у Хмельницькій області і отримував "зарплату" від Федеральної служби безпеки Росії, отримав 15 років ув’язнення.
Як зазначається у повідомленні на сайті Служби безпеки України, цей агент ФСБ збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Хмельниччині. Він діяв як переселенець з прифронтової території на сході України.
За даними військової контррозвідки СБУ, він намагався встановити в регіоні основні локації підрозділів Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної поліції.
Крім того, російський агент відслідковував маршрути руху бойової техніки українських захисників. Також він хотів виявити транзитні ешелони з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.
"Встановлено, що ворожий поплічник отримував від своїх "кураторів" з ФСБ гроші за виконані завдання. Військові контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час спецоперації на Хмельниччині у вересні цього року", - йдеться у повідомленні.
Як встановило розслідування, російським агентом виявися житель Донецької області. На початку повномасштабного вторгнення Росії його дистанційно завербував кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ з позивним "Шеф".
"У поле зору агресора чоловік потрапив через свої прокремлівські дописи в російських Телеграм-каналах. Встановлено, що після вербування він отримав псевдонім "Сірий", пройшов інструктаж і за вказівкою свого "куратора" виїхав до Хмельницького для збирання розвідданих на території регіону", - зазначили у СБУ.
Отриману інформацію зрадник передавав до ФСБ у вигляді електронних координат і фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.
Так, на підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Затримання зрадників в Україні
Раніше у Києві затримали російського агента, який хотів вступити до школи "Армії дронів", аби шпигувати за українськими військовими. Поплічником ворога виявився 49-річний підприємець з Києва. У поле зору агресора він потрапив через свої антиукраїнські дописи на одному з російських Telegram-каналів.
Після зарахування до закладу він мав встановити, зокрема локації полігонів Сил оборони, де курсантів навчають управляти ударними та розвідувальними безпілотниками. Окупанти хотіли використати розвідінформацію свого агента для прицільних повітряних атак.