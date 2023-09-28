Агресора цікавили локації підрозділів ЗСУ, СБУ, ДПСУ на Харківщині та Буковині, також зловмисник передавав окупантам електронні координати ключових мостів та електропідстанцій в обох регіонах України.

Реальний термін ув’язнення 15 років отримав ще один російський агент, який збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури у східних та західних регіонах України.

Як повідомив прес-центр СБУ, насамперед агресора цікавили локації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Державної прикордонної служби на Харківщині та Буковині.

Також, як зазначається, зловмисник передавав окупантам електронні координати ключових мостів та електропідстанцій в обох регіонах України.

Відео дня

Співробітники СБУ затримали російського агента "на гарячому" під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об’єкта у Чернівцях у травні цього року.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився мешканець Чернівців, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету.

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ його дистанційно завербував кадровий співробітник головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). До уваги агресора чоловік потрапив через свої антиукраїнські публікації у забороненій соцмережі "Однокласники". Під час перебування у Харкові ворожий агент відслідковував дислокації українських блокпостів та фортифікаційних споруд у місті, а також передавав окупантам геолокації місцевих енергооб’єктів. Потім російський агент за вказівкою свого "куратора" з ГРУ повернувся до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Однак, головною метою його поїздки було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом", - йдеться у повідомленні.

В СБУ поінформували, що для комунікації з російською спецслужбою її поплічник використовував анонімний месенджер.

Суд визнав ворожого агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111; ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2.

СБУ шукає агентів РФ

Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали "приєднати" Запоріжжя та Миколаїв до РФ. Зокрема, у Миколаєві затримано працівницю місцевого ліцею, яка працювала на підрозділ інформаційно-психологічних операцій головного управління генштабу ЗС РФ. А на Запоріжжі затримано представника місцевої громадської організації, який на початку повномасштабного вторгнення РФ працював на колаборанта Стремоусова.

За обома викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Вас також можуть зацікавити новини: