Зловмисник збирав розвіддані про спецпідрозділи, які спеціалізуються на використанні БПЛА.

У Києві затримали російського агента, який хотів вступити до школи "Армії дронів", щоб шпигувати за українськими військовими.

Про це повідомляє Служба безпеки України. В повідомленні зазначається, що було проведено багатоетапну спецоперацію із затримання агента ФСБ, який збирав розвіддані про спецпідрозділи Збройних сил України та СБУ, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів.

За даними слідства, поплічником ворога виявився 49-річний підприємець з Києва, якого два місяці тому дистанційно завербував представник ФСБ. У поле зору агресора він потрапив через свої антиукраїнські дописи на одному з російських Telegram-каналів. Завдання агент отримав від свого російського "куратора" наприкінці літа цього року - він мав вступити на навчання до однієї з київських шкіл "Армії дронів".

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"Після зарахування до закладу він мав встановити локації полігонів Сил оборони, де курсантів навчають управляти ударними та розвідувальними безпілотниками.Також він планував виявити місця базування українських спецпідрозділів БПЛА та їхніх дронів", - зазначили в СБУ. Окупанти хотіли використати розвідінформацію свого агента для здійснення прицільних повітряних атак на об’єкти ЗСУ та Служби безпеки.

Комунікував він із російськими кураторами через анонімний чат у месенджері.

У СБУ зазначають, що затриманий також обходив вулиці Києва і як пересічний мешканець фіксував локації українських захисників на території міста. Його взяли "на гарячому" під час фотографування однієї з військових частин у столиці.

У разі успішного виконання ворожих завдань, російські загарбники "гарантували" своєму агенту грошову винагороду, яка мала надійти на його банківську картку.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Як повідомляв УНІАН у вересні, кіберфахівці Служби безпеки України нейтралізували агентурну мережу головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), яка діяла на території Харківщини.

Ворожі агенти збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки Сил оборони, у тому числі залізничним сполученням. Вони збирали компромат на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області. Найбільшу "увагу" російська розвідка звертала на чинних посадовців місцевих військкоматів та військово-лікарських комісій.

Крім того, російські агенти відстежували наслідки повітряних ударів ворога по Харкову, а потім виходили на місця "прильотів" для їх фіксації та направлення "звіту" окупантам.

Чотирьох агентів затримано. Дистанційно групою ворожих агентів керував колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення втік до Росії, і його завербували кадрові співробітники ГРУ та поставили йому завдання щодо створення власної агентурної мережі у Харкові. Вони отримали підозри й перебувають під вартою.

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