Радник президента запевнив, що його не підпишуть.

Президент України Володимир Зеленський не підписуватиме скандальний законопроект 9665, яким регулюється об'єм зберігання дров .

Про це в коментарі ВВС Україна повідомив радник очільника країни Дмитро Литвин. За його словами, час на накладання вето вже минув. Інших подробиць такого рішення він не навів.

"Президент не буде підписувати цей закон".

Штрафи за дрова

Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт про дрова, який передбачає покарання за зберігання, перевезення та збут визначених об'ємів деревини незаконного походження.

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Новий закон має запобігти незаконній вирубці та продажу деревини, але українці хвилюються, що він обернеться проти людей, які використовують дрова для опалення будинків.

Заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк заявив, що цей документ спрямовано проти "чорних лісорубів" та незаконних пилорам, а не проти звичайних людей.

Згідно із законом, порушникам загрожує штраф від 34 до 425 тисяч гривень, в залежності від вартості деревини. Також у документі йшлося про кримінальне покарання для таких людей.

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