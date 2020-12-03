З них 63 направлені на розгляд до районних судів Києва за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення.

За період дії карантину поліцейські столичної підземки задокументували 148 адміністративних порушень пасажирами дотримання карантину.

Читайте такожУ Запоріжжі власник кафе заліпив тортом в обличчя активісту, який викликав патрульних (відео)Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці спільно з муніципальною охороною продовжують контролювати дотримання киянами та гостями столиці правил карантину.

"З початку карантину столичні правоохоронці склали 148 адміністративних матеріалів, з яких 63 направлені на розгляд до районних судів міста Києва за ст. 44-3 кодексу України Про адміністративні правопорушення. Трьох осіб притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн. Крім цього, на 85 громадян накладено штраф правами поліції метрополітену за неправильне носіння індивідуальних засобів захисту", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив начальник превентивної діяльності управління поліції в метрополітені Олександр Киричук, правоохоронці, які заступають на забезпечення громадського порядку на станції столичної підземки, в першу чергу проводять превентивні заходи і роз'яснюють пасажирам правила носіння засобів індивідуального захисту.

«Відповідно до нових санкцій за порушення карантину громадянами, які перебувають у підземці без надітих засобів індивідуального захисту, передбачено покарання у вигляді штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це 170-255 грн. Поліцейські в першу чергу націлені на проведення профілактичної роботи серед громадян і підкреслюють необхідність не тільки носіння засобів індивідуального захисту, а й правильного їх використання. На порушників, які категорично не згодні із законними вимогами поліції, правоохоронці на місці складають адміністративний протокол за ч.2 ст. 44-3 «порушення правил карантину людей» кодексу України Про адміністративні правопорушення. Так, правами поліції в київському метрополітені вже накладено штраф на 85 осіб на загальну суму 14 тис. 450 грн", - зазначив він.

Крім цього, правоохоронці видають захисні маски громадянам, у яких їх немає, додали в поліції.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко