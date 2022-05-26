Міністерство цифрової трансформації України назвало ім'я російського солдата, який залишив фото в пограбованій квартирі в Ірпені. Окупант родом з Ростова-на-Дону.
Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.
За його словами, 26-річного Микиту Третьякова в соціальних мережах знайшли за допомогою штучного інтелекту.
"Сьогодні ми побачили новину, Як окупант пограбував квартиру в Ірпені і, тікаючи, залишив господарям фотографію свого, м'яко кажучи, не надто приємного фейсу, зробленого на їх Polaroid. За допомогою штучного інтелекту нам вдалося ідентифікувати цього "любителя Селфі". Знайшли його сторінку у ВКонтакте", - йдеться в повідомленні.
При цьому міністр заявив, що кожен окупант повинен пам'ятати, що за ним стежать, знають кожен крок і фіксують всі дані
"Піти від відповідальності за зруйноване життя українців не вдасться. Покарання буде жорстоким, але дуже справедливим", - підсумував Федоров.
Як раніше повідомляв УНІАН, Російський солдат в Ірпені пограбував квартиру і залишив своє фото господині"на пам'ять". Жінка випадково знайшла знімок, зроблений на Polaroid, під килимом у своїй квартирі.
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