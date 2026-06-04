Сирський заявив, що ухвалив жорсткі рішення через погану підготовку новобранців

8 військових частин втратили право на самостійне проведення базової підготовки.

В Україні за результатами перевірки вісім військових частин втратили право на самостійне проведення базової підготовки новобранців. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, у травні були проведені перевірки в 72 військових частинах, які отримали право здійснювати базову загальновійськову підготовку (БЗВП) на власній базі. Як результат - за підсумками контролю "ухвалено низку управлінських рішень, зокрема й жорстких": 8 частин позбавлені права на самостійне проведення базової підготовки.

"Окремим бригадам і полкам поставлено завдання переглянути власні спроможності, покращити умови та зміст підготовки новобранців. Недоторканних немає. Якість підготовки військовослужбовців повинна відповідати єдиним високим стандартам", - наголосив головком.

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Як зазначив Сирський, ЗСУ "постійно вдосконалюють програму базової загальновійськової підготовки відповідно до реалій сучасного поля бою". Зокрема, зауважив він, до програми БЗВП вже включили практичні дії у складі груп з виявлення та знищення безпілотників малого класу – коптерів та FPV-дронів.

"Водночас, якою б передовою не була програма підготовки, а визначальним чинником залишається людський. Там, де командири дбають про підлеглих, покращують побутові умови, розвивають навчальну базу, де інструктори супроводжують новобранців і підтримують постійний зворотний зв’язок, – там вища якість підготовки та менше випадків самовільного залишення частин", - пояснив він.

Підготовка новобранців

Раніше УНІАН писав, що військова омбудсменка Ольга Решетилова вказала на виклики, що стосуються підготовки бійців з огляду на новий тип війни. Вона зазначила, що через масове застосування безпілотників українських військових необхідно навчати тривалому виживанню в умовах, які ще кілька років тому не вважалися типовими для фронту. За її словами, військові повинні знати, як виживати навіть за температури мінус 20 градусів без можливості розпалити багаття, адже будь-яке полум’я може видати їхню позицію.

Також офіцер 151-го навчального центру на псевдо Марік застерігав, що в навчальних центрах не треба "гнобити" рекрутів. На запитання, що він вважає найважливішим для ефективної військової підготовки новобранців, військовий зазначив, що потрібно знайти підхід до мобіліованих, "до них треба ставитися як до людей".

Заступник начальника центру, полковник Володимир Кобилянський розповідав, що 70% бійців прибувають до навчального центру із негативним ставленням до служби. Він зазначив, що з ними працюють психологи, капелани, представники юридичної служби, які пояснюють, як будуть забезпечувати бійців, коли прийде зарплата та інше.

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