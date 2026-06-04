Росія планує збільшити частку реактивних дронів у своїх атаках до 50%, - Сирський

Росіяни змінюють тактику, Сили оборони нарощують кількість екіпажів БпЛА-перехоплювачів.

Росія планує досягти 50-відсоткової частки реактивних ударних безпілотників в загальній кількості дронів-камікадзе.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, ворог постійно змінює тактику застосування БпЛА, збільшує їх кількість і покращує якість.

"Агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%. Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції. На робочій нараді з питань протидії ворожим ударним БпЛА заслухав пропозиції щодо підвищення ефективності нашої ППО та подальших рівнів модернізації вітчизняних перехоплювачів", - зазначив Сирський.

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Він додав, що нагальним залишається питання щодо кількості бойових частин для дронів-перехоплювачів, але ЗСУ намагаються нарощувати власні спроможності у виробництві таких елементів.

Наслідки щоденних повітряних ударів РФ по території України були б значно важчими, якби не системна робота ЗСУ щодо розбудови "малої ППО" та зміцнення її спроможностей, заявив головнокомандувач. За його словами, сьогодні більша частина знешкоджених російських засобів повітряного нападу – результат роботи наших БпЛА-перехоплювачів.

"Протягом травня українські дрони-перехоплювачі в трьох ешелонах протиповітряної оборони знищили понад 3,5 тис. ворожих БпЛА різних типів. За цей час зросла не лише кількість збитих безпілотників, а й ефективність роботи "малої ППО". Найвищу результативність демонструє другий ешелон, за який відповідають Сили безпілотних систем: понад 1,2 тис. збитих дронів лише за травень", - повідомив Сирський.

Він зазначає, що зараз Сили оборони нарощують кількість екіпажів БпЛА-перехоплювачів, триває навчання персоналу та робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області.

Також залучається армійська авіація - у травні українськими гелікоптерами знищено понад 440 російських дронів різних типів. Вертольоти обладнують сучасними засобами виявлення та прицілювання, розширюється лінійка засобів ураження новим ракетним озброєнням, яке вже демонструє відмінні результати, запевнив Сирський.

Російські дрони: новини

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що росіяни постійно модернізують дрони, які мають певні канали зв’язку. Таких безпілотників, з відповідними каналами управління, з’являється дедалі більше, що ускладнює роботу ППО. Збивати дрони значно складніше у прифронтових регіонах, де є нюанси з розташуванням певних систем протиповітряної оборони. За словами Ігната, противник застосовує дрони-імітатори, які не є великою небезпекою, проте ускладнюють роботу української ППО, бо зроблені так, щоб максимально повторювати всі "риси", зокрема "Шахедів".

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