Відомо, що в результаті вибуху є поранені.

В окупованому Мелітополі, де сьогодні вранці прогримів потужний вибух, огородили центральну площу, інцидент неабияк налякав російських терористів.

Про це пише "РИА Мелитополь".

За інформацією місцевих жителів, у місті виють сирени, на вулицях їздить військова техніка. На центральній площі, яку оточили окупанти, в ДК Шевченка розташована "військово-цивільна адміністрація" російських військ і колаборантів.

На кадрах, опублікованих ЗМІ, видно, що на ношах несуть поранену в результаті вибуху. Попередньо, відомо, що постраждала Євгенія Зайцева - дочка покійного Олега Балицького, брата псевдогубернатора Євгена Балицького. За непідтвердженою інформацією, поранення отримали дві жінки та молодий чоловік.

Росгвардія і "поліцейські" вивчають пакет на тротуарі.

Як повідомляв УНІАН, вранці 30 травня в центрі окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух у районі проживання гауляйтера Запорізької області від Росії - екс-нардепа Євгена Балицького. За інформацією ЗМІ, вибух пролунав о 7:50. У мелітопольців, які проживають в районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького тремтіли вікна і стіни в будинках.

Вас також можуть зацікавити новини: