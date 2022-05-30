Російські загарбники назвали сьогоднішній вибух у центрі Мелітополя терористичною атакою з боку України.

Однією із версій щодо причин сьогоднішнього вибуху у Мелітополі - ймовірна зачистка колаборантів самими окупантами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він нагадав, що зранку пролунав потужний вибух у центральній частині Мелітополя поруч з будівлею, яка належить призначеному рашистами "голові" місцевої ОВА. Зі слів Федорова, є кілька версій того, що відбулося:

рашисти роблять зачистку колаборантів, які більше не потрібні окупантам;

у Мелітополі спостерігається помітний супротив місцевого населення, який загарбники намагаються придушити.

"Зараз відбувається тотальна перевірка рашистами усіх навколишніх будівель. Вони вже проголосили цей інцидент терористичною атакою з боку України", - зазначив Федоров.

Мер окупованого Мелітополя детально окреслив ситуацію навколо освітнього процесу в місті.

"Вже півтора місяця загарбники намагаються поновити навчальний процес. Проте жоден із директорів шкіл, жоден організатор освітнього процесу не погодився співпрацювати з окупантами. Вони призначили Шапурову виконувачкою обов’язки начальника відділу освіти, але в неї також нічого не виходить. Кілька днів тому вони почали процедуру об’єднання двох наших університетів – Таврійського державного агротехнологічного та педагогічного університету. Озброєні окупанти об’їхали всі колективи, розповідали, що начебто п’ять вишів будуть об’єднувати в один і закликали викладачів написати заяви щодо вступу на нові посади. Але більшість освітян відмовились ставати колаборантами – із 3 тисяч співробітників погодились на співпрацю з рашистами лише 250 осіб", - розповів Федоров.

За його словами, окупанти не досягли жодних успіхів у підготовці до роздачі містянам російських паспортів.

"Минулого тижня окупанти розпочали підготовку до видачі російських паспортів місцевому населенню, Путіним був підписаний відповідний наказ. Нашим колишнім співробітникам ЦНАПу почали телефонувати та агітувати їх виходити на роботу, але цього не відбулось. Тож, сьогодні їм не вдається запустити процес видачі паспортів", - констатував керівник міста.

Він зазначив, що складною залишається ситуація щодо відсутності мобільного зв’язку, тож українці вимушені купувати російські сім-карти, які розповсюджують окупанти.

"Рашисти почали продавати чи роздавати російські сім-карти. І, на жаль, через відсутність українського зв’язку, жителі активно розбирають ці картки, аби мати бодай якийсь мобільний зв’язок", - сказав він.

За словами Федорова, за три місяці окупації Мелітополя місто залишила половина його жителів.

"Відносно евакуації з міста. Офіційно погоджений українською владою маршрут евакуації заблоковано повністю вже понад два місяці. Відносно безпечно протягом цих двох місяців можна було евакуюватись приватним транспортом до Запоріжжя. Сьогодні місто повністю заблоковано. Загалом, за три місяці окупації місто покинули 50 % жителів, що становить 70 тисяч людей", - повідомив він.

Федоров підкреслив, що абсолютна більшість жителів міста не підтримують окупаційну владу і підтримують українські цінності.

"Героїчний спротив триває. Люди продовжують виказувати свою громадянську позицію шляхом мітингів і мирних демонстрацій. Є впевненість, що всі жителі тимчасово окупованого Мелітополя підтримують демократичні українські цінності", - додав очільник міста.

Як раніше повідомляв УНІАН, вранці 30 травня в центрі окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух у районі проживання гауляйтера Запорізької області від Росії - екс-нардепа Євгена Балицького. За інформацією ЗМІ, вибух пролунав о 7:50. У мелітопольців, які проживають в районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького тремтіли вікна і стіни в будинках.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що після вибуху на ношах носили поранених в результаті вибуху. Попередньо, відомо, що постраждала Євгенія Зайцева - дочка покійного Олега Балицького, брата псевдогубернатора Євгена Балицького.

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