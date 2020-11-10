В окупованому Криму через проблеми з водопостачанням місцевим жителям подають воду поганої якості.
Читайте також"Зате на Місяці воду знайшли": у мережі показали наслідки екологічної катастрофи в Криму (фото)
У мережі жителі різних районів анексованого Сімферополя діляться фото жовтої каламутної рідини, яка тече з кранів у квартирах.
Відповідними знімками на своїй сторінці в Twitter ділиться блогер RoksolanaToday & Крим.
"Сімферополь. І не забувайте, чим ми "частіше миємо руки" по годинах!",- підписані кадри.
Як пише "КП", така якість води — наслідки монтажу двох додаткових насосів на Іванівському та Вілінському водозаборах.
Ситуація з водою в Криму
- Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водозабезпеченням півострова.
- Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.
- Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.
- Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram