Опубліковано знімки брудної водопровідної води.

В окупованому Криму через проблеми з водопостачанням місцевим жителям подають воду поганої якості.

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У мережі жителі різних районів анексованого Сімферополя діляться фото жовтої каламутної рідини, яка тече з кранів у квартирах.

Відповідними знімками на своїй сторінці в Twitter ділиться блогер RoksolanaToday & Крим.

"Сімферополь. І не забувайте, чим ми "частіше миємо руки" по годинах!",- підписані кадри.

Як пише "КП", така якість води — наслідки монтажу двох додаткових насосів на Іванівському та Вілінському водозаборах.

Ситуація з водою в Криму

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

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Автор: Ольга Робейко