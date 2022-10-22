Піп не дав занести тіло загиблого героя до храму, адже його не запросили служити панахиду.

На Закарпатті священик московського патріархату влаштував скандал. Через нього захисника України, який загинув на Херсонщині, відспівували під зачиненою церквою.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

Рідні загиблого 25-річного Дмитра Спасюка вважають, що піп МП образився, адже його не запросили служити панахиду. Замість священика московського патріархату відспівував священик Православної церкви України із сусіднього села. Піп МП замкнув двері храму та не відповідав на дзвінки. Відспівувати загиблого довелося прямо на вулиці, перед зачиненою церквою.

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"Брат помер за Україну. Його вбили росіяни. Було б некрасиво, зневажливо, щоб похоронами займалася церква московського патріархату", - розповів брат Спасюка.

У селі Чорна Тиса, де народився та виріс захисник України, є тільки одна церква. Колись її будували усім селом, проте вона підпорядковується до МП. Місцевого священика просили, аби той дозволив занести труну та провести панахиду у храмі.

Коли йому зателефонували родичі загиблого, той обурився. Піп кинув трубку та виключив телефон, після чого з ним ніхто не зміг зв'язатися.

Спасюк пішов служити у 2018 році, згодом його демобілізували. На момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну він був за кордоном. Проте коли Спасюк дізнався про те, що рашисти почали атакувати мирні міста та вбивати мирне населення, він одразу приїхав та пішов на фронт. 7 жовтня захисник України загинув на Херсонщині.

Коли люди прийшли на відспівування Спасюка, вони були вражені. Панахиду довелося проводити біля закритих дверей церкви. Селяни кажуть, що раніше вони ходили до храму, проте після 24 лютого йти до попів МП мало хто хоче.

Коли журналісти зателефонували священику, той почав голосно кричати та стверджувати, що він нібито нічого не знав про скандал. Піп казав, що йому нібито ніхто не дзвонив та не просив ключі від храму. Проте він визнав, що не пустив би священика УПЦ до церкви, навіть якщо б дозволив занести труну.

"Храм би був відчиненим, але за умови, що ті священики стояли б на дворі. Ну а родичі б у храмі попрощалися", - заявив піп МП.

Родичі загиблого захисника України обурені вчинком священика. Тому вони вже написали заяву до поліції.

Скандали зі священиками МП: що відомо

Як повідомляв УНІАН, під час похорону загиблого під Миколаєвом бійця Олександра Зініва у Вінницькій області священик Московського патріархату напав на настоятеля Православної церкви України, який закликав місцеву владу сприяти забороні "діяльності московських попів" в Україні.

Окрім цього, священик у місті Горішні Плавні Полтавської області довів до сліз матір загиблого українського захисника. Настоятель Свято-Миколаївського храму, який належить Українській православній церкві МП, заявив, що в Україні понад півроку триває "спецоперація" Росії, а не війна.

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