24 квітня ВАКС взяв під варту Романа Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 мільйонів гривень.

За екскерівника Державної фіскальної служби України Романа Насірова внесли заставу. Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис. За даними джерел Суспільного у правоохоронних органах йдеться саме про нього.

Зазначається, що 24 квітня ВАКС взяв під варту екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 мільйонів гривень. Таким чином колегія суддів частково задовольнила клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Справа Насірова

Нагадаємо, що Роман Насіров - фігурант справи про хабар у понад 700 мільйонів гривень від бізнесмена Олега Бахматюка. Гроші були за відшкодування понад трьох мільярдів гривень податків компаніям, підконтрольним Бахматюку. Крім того Насіров фігурує в іншій кримінальній справі - про завдання збитків державі на два мільярди гривень.

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31 жовтня 2022 року стало відомо про те, що суд обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн гривень.

9 квітня поточного року захист Насірова звернувся до суду з проханням призупинити розгляд справи через мобілізацію підсудного. Підставою для зарахування Насірова до військової частини стала довідка про проходження військово-лікарської комісії від 30 січня 2025 року. Отже "хворе серце", яке заважало йому сидіти в СІЗО, не завадило пройти медичну комісію і потрапити в армію.

Однак через добу ЗСУ скасували указ про мобілізацію чиновника, зазначивши, що виданий наказ про призов є протиправним.

"У Збройних силах формується нульова толерантність до корупції. Тому будь-які дії, спрямовані на дискредитацію української армії, будуть жорстко припинятися", - заявили там.

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