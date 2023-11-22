У Мінкульті наголосили, що повернення артефактів особливого історичного та культурного значення – це знаковий та багатогранний процес.

Міністерство культури та інформаційної політики України та Музей Алларда Пірсона – археологічний музей Амстердамського університету домовились про повернення музейних предметів державної частини Музейного фонду України з чотирьох кримських музейних установ, які з 2014 року експонувалися на виставці "Крим – золотий острів у Чорному морі" у Нідерландах.

Як повідомила прес-служба відомства, відповідний документ підписали т. в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв та виконувач обовʼязків директора університетської бібліотеки Амстердамського університету доктор Фред Вірмен.

У міністерстві нагадали, що музейні предмети включають колекції Кримських республіканських установ: "Центральний музей Тавриди", "Керченський історико-культурний заповідник", "Бахчисарайський історико-культурний заповідник" та Національний заповідник "Херсонес Таврійський".

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"Повернення артефактів особливого історичного та культурного значення – це знаковий та багатогранний процес. Він об’єднує правові, музейні, дипломатичні та логістичні аспекти. Ми з нетерпінням чекаємо повернення колекцій, одна з яких відома як "скіфське золото", додому в Україну", – повідомив Карандєєв.

Скіфське золото - що відомо

У червні стало відомо, що Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердама, що експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", відомі як "скіфське золото", мають бути повернуті Україні. Таким чином, Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Нідерландів, винесене в жовтні 2021 року.

Йдеться про колекцію з 565 музейних предметів, наданих центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, національним заповідником "Херсонес Таврійський" і Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі".

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

У Міністерстві культури РФ наполягали на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, завершилася 13 червня 2014 року, після чого, відповідно до закону, ці культурні цінності вважалися незаконно вивезеними з України і підлягали поверненню.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що колекція "скіфського золота" повернеться до Криму. Він заначив, що це станеться, коли туди повернеться український прапор.

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