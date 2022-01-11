Воно мало визначальний вплив на життя людей та мову.

Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" вибрав слова року. Відтак, головним у 2021 році стало слово "вакцина".

Про це повідомили на сайті "Мислово".

Всі обрані слова минулого року мали визначальний вплив на життя людей та мову.

На думку фахівців, слово "вакцина" та похідні від нього слова, зокрема й "вакцинація", повністю домінували у суспільстві минулого року.

Читайте такожНа "корейській хвилі": Оксфордський словник додасть 26 корейських слів до англійської мовиДо переліку важливих похідних або пов’язаних із вакциною слів 2021 року увійшли:

"антивакцинатор" – противник вакцинації;

"ревакцинація" – повторна вакцинація для підтримки рівня імунного захисту;

"бустерна доза" – додаткова доза вакцини, якою проводиться ревакцинація;

"імунізація" – процес набуття імунітету, зазвичай шляхом вакцинації;

"імунітет" – здатність організму протистояти дії шкідливих зовнішніх факторів;

"ковідна тисяча" або тисяча Зеленського – ініціатива президента Зеленського, спрямована на стимулювання вакцинації.

"Мислово" також визначило інші слова, які окреслювали публічний дискурс 2021 року. До переліку увійшли:

"Велике будівництво" – ініціатива Зеленського, спрямована на розвиток інфраструктури;

"деолігархізація" – боротьба з олігархами;

"земля" – у зв’язку з відкриттям ринку сільськогосподарських земель та найбільшим урожаєм зернобобових культур в історії України;

"вагнергейт" – провалена спецоперація українських спецслужб, яка мала на меті затримання найманців російської приватної військової компанії Вагнера;

"війна" – агресивна риторика та невмотивоване розміщення Росією значних військових сил біля кордонів України наприкінці року спричинили до широкої дискусії щодо можливості повномасштабного вторгнення РФ.

"Мислово" обирає слово року вже вдев’яте. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість. Головними словами у минулі роки були:

2020 рік – "коронавірус";

2019 – "діджиталізація";

2018 – "томос";

2017 – "безвіз";

2016 – "корупція";

2015 – "блокада";

2014 – "кіборги";

2013 – "євромайдан".

Як повідомляв УНІАН, раніше Оксфордський словник англійської мови обрав слово 2021 року. Цього року ним стало слово vax (тобто "вакцина", "вакцинація", "вакцинувати").

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