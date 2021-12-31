Більше всього люди хочуть отримати романтичні подорожі, автомобілі і гроші.

Соціологи з'ясували, які саме новорічні подарунки популярні серед українців.

Такі дані опитування громадської думки "Омнібус", проведеного 3-11 грудня 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Якщо у попередні "доковідні" роки українці були дуже меркантильні (на першому місці з великим відривом були гроші), то зараз вони так скучили за подорожами, що на перше місце вийшли романтична подорож (18% опитаних) і автомобіль та аксесуари до нього (12%). Наступні три подарунка, які б хотіли отримати українці – це гроші (10%), мобільний і інші електронні пристрої (9%) та побутова техніка (7%).

За даними опитування, туалетну воду, парфуми, косметику хочуть отримати у подарунок лише 4,4% опитаних, цукерки, квіти - 2,7%, подарунки ручної роботи, хенд мейд - 2,4%, домашню тваринку - 1,8%, ялинкову іграшку, прикрасу - 1,7%, ювелірну прикрасу - 1,4%, предмет одягу, взуття - 1,2%.

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Щодо бажаних подарунків для чоловіків та жінок, то крім грошей (які і чоловікам і жінкам подобаються однаково), між ними очікувано є суттєва різниця. Автомобілі чи аксесуари до них хотіли би отримати 14% чоловіків і 10% жінок, побутову техніку - 8,3% жінок і 4,5% чоловіків (чоловіки виявляється теж активно приймають участь у приготуванні їжі і прибиранні). У романтичну подорож хотіли б поїхати 20% жінок і 17% чоловіків (все ж жінки більш романтичні попри прихильність до грошей). Туалетну воду, парфуми, косметику хотіли б отримати 6% жінок і 3% чоловіків.

За даними опитування, з віком українці стають менш романтичними і менше хочуть подорожувати: у романтичну подорож у віці до 60 років хотіли б поїхати 20-25% українців, у 60-69 років - 11%, а після 70 років - тільки 4%. Це суттєво відрізняє Україну і інші пострадянські країни від західних країн.

Зазначається, що в Україні рівень щастя з віком падає, а в західних країнах U-подібна залежність, спочатку з віком рівень щастя падає, а після 50 зростає, пенсіонери більше насолоджуються життям і подорожують. Бажання отримати автомобіль з віком зменшується від 19% до 3% (можливо частково тому, що він в них вже є).

В КМІС зазначають, що, якщо розглядати зміну у побажаннях з 2014 до 2021 року, то, крім суттєвого зростання бажання подорожувати, зростає потреба у мобільних телефонах і інших електронних пристроях (з 3% у 2014 до 9% у 2021), а також у планшетах і комп’ютерах. Це може бути пов’язано з інформатизацією суспільства, необхідністю дистанційної роботи через пандемію, зростанням кількості користувачів Інтернет (у 2014 році серед дорослого населення 18+ було біля 55% користувачів, а зараз біля 75%).

Відповідаючи на запитання про бажаний подарунок, респонденти могли також дописати своє бажання, якщо його не було у списку. Найчастіше зустрічалося те, що подарувати неможливо – мир та здоров’я. Але були і більш реалістичні побажання. Це будь-які поздоровлення від дітей чи онуків, або щоб вони приїхали у гості. Крім того, за даними опитування, респонденти хотіли б отримати у подарунок книжку, балалайку, велику шоколадку, мопед двухциліндровий, набір фарб для живопису, поцілунок від дружини (мабуть, не балує вона чоловіка, він, бідолага, цілий рік чекає), "шаблю атамана Сірка Івана", "щоб всі ті, хто мутить воду в Українi забрались до бiсового батька за поребрик", шубу з соболя, і "щоб забрали жінку на півроку".

У 2017 році декілька респондентів писали, що хочуть кота. У цьому році таких чомусь не було, але кількість тих, хто хоче домашню тварину, зросла з 0,8% до 1,8%.

***Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" проведено методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 2 тис. респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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