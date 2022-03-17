Ірина Верещук зазначила, що гуманітарними коридорами доставили близько 40 тонн продовольства та медикаментів

Україна на 17 березня запланувала дев'ять гуманітарних коридорів. Не спрацював тільки коридор доставлення гуманітарної допомоги до Харкова.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"З дев'яти запланованих гуманітарних коридорів спрацювало вісім. Всього гуманітарними коридорами сьогодні евакуйовано 3810 осіб. Доставлено продовольства і медикаментів близько 40 тонн", - йдеться в повідомленні.

При цьому міністр зазначила, що з Маріуполя виїхали близько 800 авто, а частина людей виходять з міста пішки. До вечора в Запоріжжі доїхали понад 2 тисячі осіб, але потік не припиняється. Також вона вказала, що 18 березня із Запоріжжя відправлять ще 10 автобусів для евакуації жителів Маріуполя в Бердянськ.

Водночас вона розповіла, що колону автобусів з бензовозом, яка вирушила до Бердянська, зупинили російські окупанти на блокпості в селищі Василівка.

Верещук повідомила, що в Київській області з міста Бородянка в Житомир виїхали 20 автобусів з місцевими жителями - близько 160 осіб. З села Шевченкове та сусідніх сіл до Броварів виїхав 41 автобус і 200 приватних авто – всього близько 1500 осіб.

Міністр зазначила, що в міста Гостомель, Буча, села Семиполки, Марківці та Опанасів доставили 36 тонн гуманітарної допомоги, а саме продуктів і медикаментів.

Крім цього, Верещук повідомила, що через постійні обстріли російськими окупантами не спрацював гуманітарний коридор з Харкова до Вовчанська.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що на 17 березня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів.

При цьому міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що з Київської області евакуювали менше людей, ніж очікували, тому що руху гуманітарних колон перешкоджали танки російських окупантів.

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