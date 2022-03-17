Україна на 17 березня запланувала дев'ять гуманітарних коридорів. Не спрацював тільки коридор доставлення гуманітарної допомоги до Харкова.
Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"З дев'яти запланованих гуманітарних коридорів спрацювало вісім. Всього гуманітарними коридорами сьогодні евакуйовано 3810 осіб. Доставлено продовольства і медикаментів близько 40 тонн", - йдеться в повідомленні.
При цьому міністр зазначила, що з Маріуполя виїхали близько 800 авто, а частина людей виходять з міста пішки. До вечора в Запоріжжі доїхали понад 2 тисячі осіб, але потік не припиняється. Також вона вказала, що 18 березня із Запоріжжя відправлять ще 10 автобусів для евакуації жителів Маріуполя в Бердянськ.
Водночас вона розповіла, що колону автобусів з бензовозом, яка вирушила до Бердянська, зупинили російські окупанти на блокпості в селищі Василівка.
Верещук повідомила, що в Київській області з міста Бородянка в Житомир виїхали 20 автобусів з місцевими жителями - близько 160 осіб. З села Шевченкове та сусідніх сіл до Броварів виїхав 41 автобус і 200 приватних авто – всього близько 1500 осіб.
Міністр зазначила, що в міста Гостомель, Буча, села Семиполки, Марківці та Опанасів доставили 36 тонн гуманітарної допомоги, а саме продуктів і медикаментів.
Крім цього, Верещук повідомила, що через постійні обстріли російськими окупантами не спрацював гуманітарний коридор з Харкова до Вовчанська.
Як раніше повідомляв УНІАН, Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що на 17 березня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів.
При цьому міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що з Київської області евакуювали менше людей, ніж очікували, тому що руху гуманітарних колон перешкоджали танки російських окупантів.