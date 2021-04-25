Сьогодні Одеська область вийшла з "червоної" зони карантину. Регіон одразу перейшов в "жовту" зону.
Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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Таким чином, відсьогодні в регіоні послабили карантин. В області знімають заборону з роботи ТРЦ, кафе, ресторанів масових заходів.
Тому набувають чинності обмеження "жовтої" зони.
Які обмеження будуть діяти на Одещині з 25 квітня
Як повідомляв УНІАН, Одеська область з 23 березня перебувала у «червоній зоні» епіднебезпеки. На сьогодні у регіоні було виявлено 841 новий випадок COVID-19, 13 осіб померли.
Таким чином, нині у "червоній" зоні залишаються Київ і 11 областей: Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
Нагадаємо, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я України "червону" зону покинуть Київ і п'ять областей. Регіони повинні перейти в "жовту" зону наступного тижня.
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