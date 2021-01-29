Суддя Іваніна задовольнила клопотання прокурора і продовжила термін тримання під вартою для обох обвинувачених до 28 березня.

Дніпровський районний суд міста Києва подовжив тримання під вартою обвинувачуваних у замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк екс-голови Херсонської облради Владислава Мангера та його пособника Олексія Левіна.

Читайте такожСправа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою (фото)Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Суддя Юлія Іваніна задовольнила клопотання прокурора і продовжила термін тримання під вартою до 28 березня.

Справа Гандзюк

Херсонська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину.

Екс-голова Херсонської облради Владислав Мангер та його пособник Олексій Левін обвинувачуються в організації та замовленні злочину. Їм інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу. Мангер і Левін перебувають під вартою.

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Автор: Леся Лещенко