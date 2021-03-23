Цього разу кількість поліції під судом перевищувала кількість протестувальників.

Учасники акції на підтримку підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко зустріли рішення Шевченківського райсуду Києва щодо подовження їм запобіжних заходів вигуками: «Аваков – чорт», «Венедіктова – чума» та «Волю Ріфу» (Ріф – прізвисько Антоненка).

Читайте такожСуд продовжив запобіжні заходи обвинуваченим у справі про вбивство ШереметаЯк передає кореспондент УНІАН з місця подій, учасники акції не вдавалися до якихось активних дій. Вони вирішили прийти на засідання апеляційного суду приблизно через тиждень у значно більшій кількості та не бути там «білими комірцями».

Варто зазначити, що цього разу на акції під судом було досить небагато людей. Кількість поліції ж при цьому перевищувала кількість учасників акції не менш ніж в десять разів.

Справа про вбивство Шеремета: довідка УНІАН

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

Антоненко перебуває під вартою, Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслету, а на Дугарь покладено додаткові обов'язки.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

У травні 2020 року Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року в кабінеті тодішнього голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.

Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автор: Дмитро Хилюк