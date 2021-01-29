Антоненко - єдиний з трьох обвинувачуваних, який перебуває під вартою вже понад рік - з 14 грудня 2019 року.

Київський апеляційний суд залишив під вартою музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, який фігурує у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Читайте такожАнтоненко про стан здоров’я у СІЗО: почали випадати зубиЯк передає кореспондент УНІАН, під час засідання колегія суддів відмовилася заслуховувати осіб, які були готові взяти на поруки Антоненка.

"Апеляційну скаргу... залишити без задоволення. Ухвалу Шевченківського райсуду Києва..., якою обвинуваченому Антоненку продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 7 лютого включно, залишити без змін", - зачитала фрагмент з рішення головуюча суддя.

Відповідне рішення суддів присутні у залі зустріли вигуками "Ганьба!".

Як повідомляв УНІАН, попри виявлення нових обставин у справі вбивства журналіста Шеремета – ймовірної причетності до цього злочину спецслужб Білорусі – суд першої інстанції не погодився змінити запобіжний захід для Антоненка. Нині він єдиний з трьох обвинувачуваних у вбивстві, який перебуває під вартою вже понад рік – з 14 грудня 2019 року. Адвокати просили суд змінити Антоненку запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання через погіршення стану здоров'я, проте 19 січня Шевченківський райсуд Києва залишив його під вартою.

Справа Шеремета: довідка УНІАН

Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім "Ліса"), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

У Нацполіції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.

Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автор: Антоніна Доломанжи