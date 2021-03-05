Адвокати активіста вважають, що раніше суддя ухвалив рішення про тримання під вартою на підставі вироку, який ще не набув чинності.

Приморський районний суд Одеси залишив без розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу активісту Сергію Стерненко, якого засуджено до 7 років в'язниці за розбійний напад на людину.

Читайте також7 років боротьби і 7 років в'язниці: що відомо про активіста Сергія СтерненкаЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється в Telegram-каналі Стерненка.

«Слідчий суддя Осіік (Дмитро Валерійович Осіік - УНІАН) залишив клопотання без розгляду, оскільки, на його думку, Сергій сьогодні не був у приміщенні Приморського райсуду, а весь час перебував у СІЗО. Доки адвокати очікували розгляду клопотання, активіста без попередження відвезли в СІЗО», - наголошується в Telegram-каналі.

В ухвалі судді, копія якої також опублікована в Telegram-каналі, зазначено, що клопотання адвоката відхилено, тому що Одеський слідчий ізолятор, де тримають Стерненка, територіально розташований у Малиновському районі, тобто в юрисдикції Малиновського районного суду.

Крім того, як повідомив журналістам один з адвокатів Стерненка Віталій Коломієць, активіст сьогодні подав апеляцію на свій вирок. Згідно з нею, Стерненко має вийти із СІЗО за ст. 400 КПК України.

Адвокат пояснив, що 23 лютого суддя Приморського райсуду Віктор Попревич виніс рішення про тримання активіста під вартою на підставі вироку, який ще не набув чинності.

«Ні з того, ні з сього Сергію Стерненку змінили запобіжний захід на тримання під вартою на підставі вироку, хоча він не набув чинності», - сказав адвокат.

Він додав, що законом не передбачене обов'язкове негайне взяття під варту засудженого, якщо вирок ще не набув чинності, тому факт того, що активіста одразу із зали суду направили до слідчого ізолятора, є, швидше, свого роду судовою традицією, а не «дотриманням букви закону». Адже відповідно до статті 400 КПК України, за словами адвоката, апеляція на вирок, яку подав активіст, зупиняє набрання вироком чинності, а також його виконання.

Окрім того, адвокат зазначив, що зараз захист готує свою обґрунтовану апеляцію на вирок.

Справа Стерненка

23 лютого 2021 року Приморський райсуд Одеси призначив Сергію Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже минув строк притягнення до кримінальної відповідальності.

Стерненка та ще одного обвинуваченого - Руслана Демчука - взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО, де вони перебуватимуть до набрання вироком чинності.

Через вирок Стерненку в Україні відбулися масові акції протесту.

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Автор: Лариса Козова