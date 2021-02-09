Суддя визнала таку поведінку адвокатів, як неповагу до суду, та оголосила у засіданні перерву до 14:00 18 лютого.

Адвокати екс-президента Віктора Януковича пішли з засідання суду з розгляду питання про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно їхнього підзахисного у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, на минуле засідання, яке мало відбутися 27 січня у Печерському райсуді Києва, захисники Януковича не з'явилися.

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Під час сьогоднішнього засідання вони заявили відвід прокурорам у справі.

Суддя Тетяна Ільєва ухвалила відмовити у відводі прокурорів.

Вона також повідомила, що під час її перебування у нарадчій кімнаті від адвокатів Януковича надійшло клопотання про оголошення перерви у судовому засіданні через їхню зайнятість у процесі в Київському апеляційному суді, який запланований на 17:05.

Представники сторони захисту на той час вже покинули залу засідань, не дочекавшись судді.

Коментуючи відповідне клопотання, прокурори наголосили, що адвокати могли завчасно попередити суд про інше судове засідання.

Представники сторони обвинувачення також зазначили, що адвокати покинули засідання одразу, як суддя пішла до нарадчої кімнати - близько 17:00, тобто фізично не могли встигнути за цей час дістатися до апеляційного суду.

Крім того, за словами прокурора Дениса Іванова, Янукович уклав договір на захист не з конкретними адвокатами, а з адвокатським об'єднанням, у якому, згідно з публічною інформацією, є щонайменше 12 адвокатів.

Таким чином, на думку прокурора, представляти інтереси Януковича міг бути будь-хто з об'єднання.

Прокурор підкреслив, що адвокати самовільно та без дозволу суду покинули судове засідання, а також не надали жодних документів на підтвердження обгрунтованості їхньої неявки на попереднє засідання 27 січня.

На його думку, такі дії захисників Януковича свідчать про неповагу до сторін кримінального провадження та до суду.

Крім того, на сьогоднішнє засідання не з'явився адвокат з Центру надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Суддя визнала таку поведінку адвокатів, як неповагу до суду, та оголосила у засіданні перерву до 14:00 18 лютого.

Що передувало

Наприкінці 2020 року Київський апеляційний суд повернув до Печерського райсуду ухвалу, в якій Печерський райсуд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Януковича в справі про організацію масових вбивств на Майдані.

Тоді апеляційна інстанція вказала, що рішення Печерського райсуду є недостатньо обґрунтованим.

Події Євромайдану

20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві стався наймасовіший розстріл протестувальників за часи Майдану.

Загалом 18-20 лютого центрі столиці загинули понад 100 осіб.

Після втечі з України в лютому 2014 року Янукович проживає в Росії.

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі. Разом з тим суд не визнав доведеною провину екс-президента в посяганні на територіальну цілісність України. Янукович не брав участі у судовому процесі.

У кримінальній справі про масові вбивства на Майдані також фігурують колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його заступник Віктор Ратушняк, голова Служби безпеки України Олександр Якименко та його перший заступник Володимир Тоцький, командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк та інші високопосадовці.

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Автор: Антоніна Доломанжи