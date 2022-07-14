У посольстві пояснили, що ситуація з безпекою по всій країні непередбачувана через ракетні обстріли.

США закликають своїх громадян не в'їжджати в Україну. Водночас тих американців, які вже в країні, просять негайно виїхати.

Про це повідомляється в релізі посольства США в Україні

"Ситуація з безпекою по всій Україні залишається жорстокою і непередбачуваною через військові атаки Росії, активні бойові дії в країні і невизначені умови безпеки", - йдеться в повідомленні.

У посольстві закликали американців уникати масових зібрань і організованих заходів, оскільки вони можуть стати мішенню для окупаційних військ в будь-якій частині України, включаючи західні регіони.

У дипломатичному відомстві також опублікували інструкцію на випадок ракетного обстрілу:

якщо ви чуєте гучний вибух або вмикаються сирени, негайно шукайте укриття. Якщо ви перебуваєте в будинку або будівлі, перейдіть на найнижчий рівень конструкції з найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон і прорізів;

якщо ви перебуваєте на вулиці, негайно шукайте укриття в міцній конструкції. Якщо це неможливо - ляжте і закрийте голову руками;

якщо летить ракета або дрон будуть перехоплені, уламки все ще становлять значний ризик;

після обстрілу тримайтеся якомога далі від будь-яких уламків і стежте за офіційними вказівками в новинах.

"Ситуація з безпекою на всій території України вкрай нестабільна, і умови можуть погіршитися без попередження. Громадяни США повинні зберігати пильність і робити відповідні кроки для підвищення своєї обізнаності про безпеку", - підсумували в посольстві.

Як повідомляв УНІАН, вранці 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які потрапили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Всього пошкоджено понад 50 будівель різного призначення і понад 40 автомобілів.

За останніми даними, загинули 23 людини (з них троє дітей), а близько 115 постраждалих звернулися за допомогою до медичних установ, з них госпіталізовано 52 (34 - у важкому стані) включаючи трьох дітей. Зниклими безвісти вважалися 42 людини.

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