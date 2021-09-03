15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану.

Вже 370 громадян Афганістану, які прибули евакуаційними рейсами, попросили про притулок в Україні.

Про це Радіо Свобода повідомили у Державній міграційній службі України.

"Наразі до територіальних органів ДМС звернулися 370 громадян Афганістану, які прибули евакуаційними рейсами, із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до закону, вони мають право на проживання у родичів, у готелі, оренду житлового приміщення або користування житлом, наданим у пункті тимчасового розміщення біженців.

Читайте такожАфганістан опинився на межі гуманітарної катастрофи - ООНРаніше повідомлялося, що українські спецпризначенці успішно провели в захопленому Талібаном Кабулі рятувальну операцію, евакуювавши понад 700 осіб.

Біженці з Афганістану в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Одесу з аеропорту "Бориспіль" доставили 133 біженця з Афганістану.

Серед евакуйованих людей - 48 дорослих, 85 дітей, з яких наймолодшому – 7 днів. Ця дитина народилася в аеропорту Кабула, коли його мати чекала евакуації. Старшій евакуйованій - 85 років.

Автор: Людмила Жерновська