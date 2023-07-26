Відтепер субсидії можна отримувати без довідки про доходи, достатньо лише заяви.

Цьогоріч держава спростила механізм оформлення субсидій і відтепер субсидію на оплату комунальних послуг можна отримати без довідки про доходи, достатньо лише подати заяву.

Покроково як оформити субсидію розповіли на сайті НАК "Нафтогаз України".

"У заяві на отримання субсидії необхідно вказати ваші: прізвище, ім’я та по-батькові, серію і номер паспорта, ІПН, склад домогосподарства, дату народження, адресу, зручний канал для комунікацій та ІВАN, на який бажаєте отримувати виплату", - йдеться у повідомленні.

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Подати заяву можна будь-яким зручним способом: в онлайн-кабінеті на порталі, мобільному додатку або безпосередньо у сервісних центрах Пенсійного фонду України. На Порталі Дія, поштою, або подавши документи безпосередньо уповноваженим територіальних громад чи у центрах надання адміністративних послуг.

"Більшості домогосподарств, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, перепризначать виплати автоматично", - продовжують у прес-службі "Нафтогазу".

Однак, як пояснюють у Міністерстві соціальної політики, деяким родинам потрібно повторно звернутися із заявою, зокрема:

- Якщо ви отримуєте житлову субсидію за місцем фактичного проживання, як внутрішньо переміщені особи.

- Якщо у складі є задекларовані особи.

- Кількість фактично проживаючих зареєстрованих (задекларованих) осіб менша, ніж кількість зареєстрованих осіб.

- Які звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

- Які орендують житлове приміщення для проживання і звертаються за житловою субсидією на оплату житлово-комунальних послуг.

Субсидії в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше "Нафтогаз" припинив бути постачальником "останньої надії". Тепер у компанії не буде підстав забезпечити споживачів постачальника "останньої надії" необхідними обсягами природного газу, що загрожує накопиченням боргів перед Газотранспортною системою України та обласними газорозподільними компаніями.

У травні 2022 року з метою стабілізації енергетичної сфери уряд передав групі "Нафтогаз" керування пакетами акцій низки обласних і міських газорозподільних підприємств.

18 липня під керівництво "Нафтогазу" перейшли ще три облгази: "Сумигаз", "Вінницягаз" і "Дніпропетровськгаз".

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