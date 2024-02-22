Його було продовжено до 2 червня.

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у справі бізнесмена Ігоря Коломойського.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання суду, трансляцію якого вела ТСН. На засіданні розглядалося клопотання детектива Бюро економічної безпеки від 15 лютого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №72023000410000034 (за підозрою Коломойського та екс-керівника столичної філії "Приватбанку" Сергія Волкова).

Під час засідання прокурор нагадав, що 2 березня закінчується строк досудового розслідування у справі. Проте, вони не встигають завершити досудове розслідування в такий термін, оскільки необхідно здійснити ще ряд слідчих та інших процесуальних дій.

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Зокрема, пояснив він, необхідно завершити проведення комплексної інженерно-технічної експертизи, судово-економічної експертизи та допитати ряд свідків.

Так, прокурор попросив про продовження строку досудового розслідування до 2 вересня включно.

Своєю чергою адвокат Коломойського Олег Пушкар висловив думку, що не зрозуміло, як було вирахувано саме такий термін, про який просить обвинувачення, і розкритикував клопотання прокурора.

Принагідно він також заявив, що "сторона обвинувачення приховує показання" деяких свідків. Крім того, адвокат висловив думку, що сторона обвинувачення "не надає жодних підтверджень того, що комусь спричинена матеріальна шкода".

Пушкар оголосив, що сторона захисту просить в повному обсязі відмовити у задоволенні клопотання.

Крім того, інший адвокат Коломойського Ігор Барсученко висловив думку, що часу, який лишився до 2 березня, цілком достатньо для ухвалення стороною обвинувачення свого кінцевого рішення.

Так, суддя оголосила своє рішення, згідно з яким строк досудового розслідування у справі продовжено на три місяці - до 2 червня.

У коментарі журналістам після засідання Пушкар зазначив, що це рішення судді - "і нашим, і вашим".

"Вона ухвалила "соломонове рішення": наче як і задовольнила клопотання, але не на шість місяців, а на три продовжила строк досудового розслідування", - сказав адвокат.

Справа Коломойського - останні новини

У вересні Коломойському повідомили про підозру за двома статтями: йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн.

6 жовтня Київський апеляційний суд відмовив адвокатам Коломойського, які просили зменшити розмір застави до початкового рівня.

21 жовтня адвокат Олександр Лисак повідомив, що під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання Коломойський "має серйозні проблеми" з доступом до медичної допомоги.

24 жовтня суд відмовився замінити бізнесмену утримання під вартою на домашній арешт. Водночас суд зобов'язав керівника відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України та державної установи Центр охорони здоров'я державної кримінальної виконавчої служби України у Києві та області невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойському з метою встановлення, чи може він за станом здоров'я перебувати в умовах слідчого ізолятора без надання спеціалізованої медичної допомоги.

27 жовтня Шевченківський райсуд продовжив термін утримання під вартою для Коломойського до 2 грудня з альтернативною визначення застави в 3,9 млрд грн.

6 листопада Шевченківський районний суд міста Києва переніс засідання з розгляду клопотання сторони захисту про зміну Коломойському запобіжного заходу.

15 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зібралася, щоб розглянути апеляційну скаргу захисту Коломойського щодо ухвали ВАКС від 24 жовтня у справі щодо повернення скарги бізнесмена на бездіяльність генерального прокурора та постанову прокурора від 13 жовтня про відмову у задоволенні клопотання про зміну підслідності.

Однак суд переніс засідання на 17 листопада у зв'язку з тим, що сторона захисту звернулася з клопотанням про забезпечення особистої участі Коломойського у розгляді справи.

Колегія суддів Київського апеляційного суду 16 листопада зменшила суму застави для Коломойського на 891 млн грн.

23 листопада Шевченківський райсуд продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Коломойського та Волкова на три місяці - до 2 березня 2024 року.

28 листопада Шевченківський райсуд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання Коломойського під вартою до 26 січня 2024 року з альтернативною визначення застави 3 млрд 712 тис. грн.

21 грудня Київський апеляційний суд розглядав оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського райсуду про продовження строку утримання Коломойського під вартою. Суд залишив бізнесмена під вартою до 26 січня, але зменшив йому заставу приблизно на 300 млн грн.

22 січня 2024 року Шевченківський райсуд продовжив термін тримання під вартою Коломойського. Суддя вирішив клопотання прокурора задовольнити частково та продовжити строк тримання бізнесмена під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 2 березня, із альтернативою внесення застави у розмірі 2 млрд 650 млн грн.

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