Двом студентам заплатили по тисячі гривень за акт вандалізму.

Галицький районний суд Львова виніс вирок одному зі студентів, який у лютому облив фарбою пам'ятник Степану Бандері.

Як передає "Суспільне", йому призначили чотири роки ув’язнення, однак звільнили від покарання з іспитовим терміном. Справа розглядалася 29 квітня, розповів речник суду Павло Береза.

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"Таке рішення було прийнято на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим. Хлопець визнав свою вину. У подальшому під час служби (студент навчається на військовій спеціальності) за обвинуваченим буде проведений нагляд. Іспитовий термін для нього - два роки", - розповів він.

За словами речника суду, під час слідства також з’ясувалось, що двом студентам заплатили по тисячі гривень за те, щоб вони облили пам’ятник фарбою. Це завдало шкоду Галицькій адміністрації у розмірі 7100 гривень.

У відділі комунікації Нацполіції у Львівській області розповіли, що правоохоронці знайшли замовника злочину і проти нього ведеться окреме розслідування.

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Автор: Юрій Годован