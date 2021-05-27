"Злодія в законі" на прізвисько "Принц" заарештовано на 60 діб.

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя взяв під варту "злодія в законі" на прізвисько "Принц", який перебуває в санкційному списку Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, відповідне рішення суд ухвалив 26 травня.

"Злодій в законі", який перебуває в санкційному списку РНБО, обвинувачується у скоєнні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, та в незаконному поводженні зі зброєю. У залі суду його було взято під варту строком на 60 діб", - йдеться в повідомленні.

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РНБО ввело санкції проти "злодіїв в законі"

14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 138 юридичних та 674 фізичних осіб, серед них пов'язані з агресією Російською Федерацією проти України та "злодії в законі".

Десятьох "кримінальних авторитетів" із санкційного списку РНБО вже повернули до країн їхнього походження.

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Автор: Світлана Макринська