Суд у своїх матеріалах посилається на відповідну публікацію у Facebook народного депутата.

Вінницький міський суд визнав ветерана АТО й українського видавця Влада Сорда, який брав участь у заворушеннях під час протестів за Стерненка під ОП, винним у незаконному зберіганні ордену Богдана Хмельницького.

Про це йдеться у рішенні суду.

Суддя забрав орден і наклав штраф у розмірі 1 275 гривень.

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У матеріалах рішення вказується, що Сорд, перебуваючи після обстрілів під Іловайськом у лікарні, отримав від чоловіка в однострої «дубок» орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Тоді в палаті разом з Сордом перебували ще 5-7 бійців.

У суді ветеран АТО пояснив обставини отримання нагороди, але додатково зазначив, що орденська книжка з часом була втрачена, тому пред’явити її в суді не може.

Суд у своєму рішенні посилається на протоколи про адміністративне порушення видані 29 березня 2021 року, рапорт заступника начальника відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП від 26 березня, листи керівника Апарату ОП, заступника начальника відділу місцевої поліції від 26 березня, а також протокол добровільної видачі від 29 березня.

У протоколах стверджували, що Сорд «незаконно зберігав державну нагороду, а саме: орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, чим вчинив незаконні дії щодо державних нагород».

Суд вважає доказом публікацію у Facebook депутата, який, своєю чергою, посилався на відповідь з Банкової про те, що Сорд державними нагородами не нагороджувався.

«Зважаючи на вищевказані обставини справи з урахуванням особи порушника, який раніше не притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення аналогічних правопорушень, суд дійшов висновку про те, що до нього необхідно застосувати адміністративне стягнення у виді штрафу з конфіскацією відповідного ордена, оскільки застосування інших заходів судом визнано недостатнім», – йдеться у рішенні суду.

Суд визнав винним Сорда у вчиненні правопорушення й постановив застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1275 гривень з конфіскацією ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, який знаходиться при матеріалах справи.

Постанова може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги через Вінницький міський суд Вінницької області до Вінницького апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.

Акція під Офісом президента: що відомо

20 березня біля будівлі Офісу президента у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка. Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою.

Станом на 30 березня десятьом учасникам акції повідомлено про підозри, стосовно декількох складено адміністративні протоколи.

Зокрема, у вчиненні хуліганських дій підозрюють, лідера громадського руху «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного, Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд), лідера руху «Гонор» Сергію Філімонову й активіста цього ж руху Олексія Білковського.

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Автор: Яна Ставська