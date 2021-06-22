Колегія суддів Шевченківського районного суду і відмовилась змінювати запобіжний захід для Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко, яких обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
Як передає кореспондент УНІАН, судді відмовилися задовольнити клопотання захисників обвинувачених про зміну для Антоненка і Кузьменко запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на взяття на поруки.
Натомість суд став на бік прокурора і продовжив для обвинувачених цілодобовий домашній арешт ще на два місяці.
Крім того Антоненку ще й продовжили зобов’язання носити електронний браслет.
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Справа Шеремета
Довідка УНІАН. Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.
12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.
Нині Антоненко і Кузьменко перебувають під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугарь покладено додаткові процесуальні обов'язки.
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