Київська прокуратура домоглася нового запобіжного заходу для Кирила Островського.

За клопотанням Київської міської прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водієві автомобіля "Hummer" Кирилу Островському, обвинуваченому у скоєнні ДТП на бульварі Лесі Українки, в результаті якої загинула 10-річна дівчинка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Київська міська прокуратура.

"Печерський районний суд столиці, задовольнивши клопотання прокурора, застосував до чоловіка безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком до 09 грудня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

ДТП з Кирилом Островським: що відомо

24 липня 2018 року колишній боксер Кирило Островський, перебуваючи за кермом автомобіля "Hummer", проїхав на червоний сигнал світлофора на бульварі Лесі Українки в Києві і збив 10-річну дівчинку, що переходила дорогу на регульованому пішохідному переході.

Аварія сталася на очах у матері дитини - сама жінка не постраждала, але її дочка померла в кареті швидкої медичної допомоги від отриманих травм.

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При цьому Островський відмовився надати біологічні зразки для проведення експертизи на вміст алкоголю та наркотичних речовин у крові - їх довелося брати примусово.

Протягом майже трьох років йому продовжували утримання в СІЗО, але 5 жовтня 2021 року Кирило Островський вийшов на свободу у зв'язку з судовими тяганинами.

Автори: Наталія Хаджі, Станіслав Кожемякін