Островський перебував під вартою понад три роки і навіть отримав у СІЗО статус "смотрящего".

26-річний Кирило Островський, який у липні 2018 року на "Hummer" насмерть збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку і намагався зухвало втекти, вийшов з СІЗО. Суддя Печерського райсуду Києва Крістіна Константінова пішла у відпустку та не продовжила йому запобіжний захід.

Про це повідомляє Детектив INFO з посиланням на власні джерела.

Хлопець перебував у Київському СІЗО №13 з 2019-го у статусі "смотрящего".

Близько опівночі 5 жовтня обвинувачений у порушенні ПДР з летальним наслідком покинув слідчий ізолятор, оскільки був вичерпаний обраний 6 серпня суддею Крістіною Константіновою запобіжний захід.

На початку жовтня прокурор звернувся з клопотанням продовжити строку арешту Кирила, але вирішити це питання тоді не вдалося.

Читайте такожМер Яремчі потрапив у ДТП (фото)Обвинувачений, який раніше переважно брав участь у засіданнях по відеозв’язку, цього разу заявив, що хоче, аби йому особисто вручили клопотання про продовження запобіжного заходу.

Тоді ж адвокати Островського заявили про відвід судді, проте інша суддя – Тетяна Ільєва – оперативно відмовила захисту у задоволенні позову.

Вже 4 жовтня адвокати обвинуваченого почали "бомбардувати" суд клопотаннями щодо відводів прокурора, секретаря засідання, а зрештою і самої Крістіни Константінової, пише видання.

"Незважаючи на те, що цей відвід було заявлено вже вдруге та ігноруючи аргументи прокурора, що в обвинуваченого 4 жовтня спливає строк запобіжного заходу, суддя поставила на вирішення питання про її відвід. При цьому, в зв'язку із завершенням робочого часу, справу на авторозподіл 4 жовтня вона так і не поставила", - цитують журналісти представників прокуратури.

Унаслідок цього продовження запобіжного заходу Островському "зависло у повітрі", а сам обвинувачений звільнився на волю після понад 3 років перебування під вартою.

Константінова з 5 жовтня перебуває у відпустці.

Резонансна ДТП у 2018-му: що відомо

24 липня водій автомобіля Hummer Кирило Островський на бульварі Лесі Українки в Києві, ігноруючи червоний сигнал світлофора, здійснив наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході.

Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Водія затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Як повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець, Островський відмовився надати біологічні зразки, які від нього вимагали для проведення експертизи на вміст алкоголю та наркотичних речовин у крові.

Відтоді Островському продовжували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Автор: Яна Ставська