Коболєв після 3 грудня 2024 року продовжував перебувати поза дією міри запобіжного заходу і відповідних процесуальних обмежень та міг спокійно виїхати за кордон.

Третього грудня САП повідомив, що прокурори домоглися повторного накладення на обвинуваченого в незаконній виплаті собі понад 229 млн грн премій Андрія Коболєва процесуальних обов’язків. Йшлося, серед іншого, про заборону йому виїздити за межі країни. Водночас вказана Ухвала ВАКС була винесена з помилкою, а відповідно, з 3-го і аж до 17-го грудня Коболєв міг виїхати з України. Про це свідчать ухвали ВАКС.

Так, ухвалою ВАКС від 3 грудня судді задовольнили клопотання прокурорів і вирішили покласти на Коболєва наступні процесуальні обов’язки: повідомляти слідчих про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками, здати усі закордонні паспорти.

Однак, строк дії ухвали прописали - "до 3 березня 2024 року включно".

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Тобто мова про період часу, який давно минув. Тож Коболєв після 3 грудня 2024 року продовжував перебувати поза дією міри запобіжного заходу і відповідних процесуальних обмежень та міг спокійно виїхати за кордон.

І тільки 17 грудня, ВАКС виніс окрему Ухвалу про виправлення помилки. Нею судді встановили дію процесуальних обмежень для Коболєва - "до 3 березня 2025 року включно".

Однак на засіданні 17 грудня Коболєв до залу суду вже не з’явився. Чи встиг він через помилки ВАКС покинути Україну наразі не відомо.

Нагадаємо, раніше САП звинуватила ВАКС в саботажі розгляду їх клопотань про продовження дії запобіжного заходу для Коболєва. Відмова суддів розглядати тоді клопотання САПу призвела до того, що термін дії раніше покладених на Коболєва заборон сплив ще аж 12 листопада.

Крім того, 1 листопада головуючий суддя ВАКС ще надав дозвіл Коболєву на виїзд за кордон з 4 по 25 листопада.