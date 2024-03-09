Командування Сил логістики має організувати забезпечення сухпайками та якнайшвидше сформувати потребу для закупівлі 15-ї норми пайків.

Заступник міністра оборони України Віталій Половенко отримав чимало нарікань на пайки і провів позапланові інспекції складів у східній та центральній частині України.

Як зазначається у повідомленні на сайті міністерства, мета візитів - проконтролювати якість та видачу добового польового набору продуктів - сухпаїв.

"Я отримав чимало нарікань на пайки. Загалом в Збройних силах розповсюджені дві норми пайків. Це 10-та і 15-та норми. Ці пайки дуже різняться. Справа в тому, що 10-та норма здебільшого складається з консерв і видається на декілька діб. А, ось 15-та - це повністю готові збалансовані страви для наших військових", - пояснив Половенко.

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Так, до 15-го польового набору входить 14 видів меню з повноцінними стравами. Наприклад: борщі, супи, різні каші з м’ясом та овочами, кава, чай, мед, джем, сухарі житні та пшеничні, галети. Енергетична цінність одного раціону має становити не менше 3 тис. 500 кілокалорій.

"Тобто, цих два польових набори мають фактично різне призначення. Якщо військовий вирушає у відрядження на декілька діб, буде цілком достатньо 10-ї норми. Але, якщо військові виконують відповідні завдання і декілька тижнів перебувають поза межами ППД, однозначно для них потрібна 15-та норма. На жаль, склалась така ситуація, коли деяким бійцям пропонують виключно 10-ту норму", - сказав заступник міністра.

Крім того, Половенко наголосив, що востаннє закупівля пайка 15-ї норми відбулася в кінці 2022 року. Вся партія була вилучена через невідповідність лабораторних вимог.

"Важливо, щоб військовослужбовці мали в наявності обидві норми польових наборів. Згодом планується відійти від консерв та годувати наших захисників та захисниць повноцінними стравами. Адже ми чітко усвідомлюємо, що якісне і безпечне харчування військових також є гарантією нашої безпеки! Тому Командування Сил логістики має організувати забезпечення сухими пайками та якнайшвидше сформувати потребу для закупівлі 15-ї норми пайків. Коли Міноборони отримає цю потребу, Державний оператор тилу проведе закупівлі", - наголосив заступник міністра оборони.

Закупівля сухпайків для ЗСУ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у грудні в Міноборони заявили, що розформовують департамент ресурсного забезпечення через закупівлю зіпсованих сухпайків.

Зазначалося, що міністерство вилучає частину сухпайків, поставлених у 2022 році. У частині наборів було пошкоджене пакування з джемом - попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов. Як пояснили у Міноборони, зіпсовані набори закупив департамент ресурсних закупівель - без контролю якості.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що з відомства було звільнено людей "зі старими практиками". Також він розповів про реформу закупівель у Міноборони.

"Питань дуже багато і проблем теж багато. Ми вичавлюємо всіх цих людей зі старими практиками. І ви будете багато чути речей, які ми робимо, будете чути багато звинувачень на нашу адресу, тому що вичавлюємо цих людей", - зазначав він в інтервʼю "Суспільному".

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