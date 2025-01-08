'Є реальність': військовий Наєм назвав три причини ситуації з СЗЧ в Україні

Капітан ЗСУ зауважує, що наразі судам заборонено застосовувати до військових пом’якшувальні обставини, хоча це застосовують навіть до гвалтівників.

Капітан Збройних сил України, засновник ГО "Принцип" Масі Наєм назвав три основні моменти, які створили нинішню картину з СЗЧ та дезертирством в Збройних силах України. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Першочергово Наєм нагадав, що у 2023 році було прийнято рішення про те, що треба посилити відповідальність військовослужбовців за вчинення правопорушень таких як дезертирство та СЗЧ. За його словами, саме це стало передумовою того стану, який ми маємо зараз.

"Судам було заборонено пом’якшувати обставини, звільняти від відбування покарання з випробувальним терміном. Це 69 та 75 стаття. Це було зроблено з метою, щоб зменшити кількість СЗЧ та дезертирства. Але це не справедливо для військових. Чим вони стали гіршими, ніж якісь гвалтівники, які мають право на пом’якшувальні обставини і звільнення від відбування з випробувальним. Наслідок прийняття цього немудрого рішення ми маємо і з цього треба зробити певний висновок. По-перше, відмінити цю норму, щоб відновилась справедливість до військових", - зазначив Наєм.

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Другий момент, за його словами, треба визначити терміни служби.

"Не може людина 3 роки бути в такому стані, постійно воювати і бути ефективним. Це неможливо. Ми б хотіли бути кіборгами, але є реальність. І в цій частині не вистачає політичного рішення. Це не стільки питання президента, хоча він теж має прийняти це рішення, а питання парламенту. Але найбільше - ми всі, суспільство, маємо взяти відповідальність. Тому що на сьогодні суспільство зробило висновок такий: хлопці справляються, ну, ок, далі якось буде. А якось не буде. Ми втрачаємо території не тому що ми слабкі, чи критично не вистачає озброєння, а тому що людей не вистачає", - підкреслив Наєм.

За його словами, причиною СЗЧ є також неукомплектованість бригад, батальйонів, через що військових не відпускають на відпочинок.

"Умовно кажучи на 30% укомплектований батальйон. Ті, хто хоче піти у відпустку по стану здоров’я або по праву, яке в нього є, але його не відпускають, він вважає , що йому можна піти в СЗЧ і потім повернутись назад. Бо за перший раз нічого не буде. Тобто хоча б таким інструментом він може добитись своєї відпустки", - пояснив капітан ЗСУ.

Разом з тим, Наєм назвав "хорошими історіями" те, що реформується МСЕК та нещодавнє призначення Президентом Володимиром Зеленським Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Однак підкреслив, що необхідно якнайшвидше затвердити повноваження військового омбудсмена.

На його думку, прийнятий закон щодо звільнення від покарання при самовільному поверненні у військову частину після 1-го СЗЧ більше вирішив проблему ДБР, яке не встигає розглядати справи щодо СЗЧ та дезертирства. "Якийсь відсоток зменшився кримінальних проваджень, тому що хлопці пішли і повернулись. Чи загалом на картину СЗЧ він (закон) впливає? Не впливає", - сказав Наєм.

СЗЧ в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, днями полковник, ветеран морської піхоти Юрій Микуляк, коментуючи питання СЗЧ, зауважив, що для зменшення випадків командири мають ставити людські життя в пріоритеті, армія повинна вести війну високотехнологічно.

Як відомо, 1 січня 2025 року закінчився термін для добровільного повернення на службу із самовільного залишення частини. Заступник керівника ОП Ірина Верещук заявила, що термін добровільного повернення на службу після СЗЧ можуть продовжити. Також вона висловила переконання, що до роботи з повернення воїнів треба активніше залучати рекрутерів з успішних бойових підрозділів.

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