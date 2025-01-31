Військовослужбовець стверджує, що його справа "заполітизована".

Військовослужбовець Сергій Гнезділов, який вчинив публічне СЗЧ восени 2024 року, за що був затриманий, а нещодавно звільнений з-під варти, заявив, що звернеться до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це Гнезділов, який є уродженцем Одещини, заявив у зв’язку з тим, що 31 січня набирає чинності рішення суду щодо його повернення на службу.

"Сьогодні вступає в силу рішення суду по моєму поверненню", - написав він у Telegram-каналі.

Гнезділов подякував своїм адвокатам, 56 окремій мотопіхотній бригаді та заявив, що не вірив, що виграє справу, бо вважає її "заполітизованою".

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Також він стверджує, що з боку прокуратури та ДБР були "десятки порушень" і що "за все - буде відповідь".

"Будуть скарги, суди, в тому числі і ЄСПЛ, бо правда - важлива. Важливо говорити про проблеми, попри все, бо це - перший крок на шляху їх вирішення. Говорити, а не замовчувати. Вирішувати, а не ігнорувати", - заявив він.

Справа Гнезділова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня 2024 року військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишає частину до встановлення чітких термінів служби чи свого 25-річчя. Чоловік пояснив свій вчинок бажанням донести до влади та суспільства необхідність демобілізації. У бригаді почали службове розслідування через вчинок Гнезділова.

На початку жовтня Гнезділова було затримано, йшлося про ухилення від військової служби в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 408 КК України). Однак на засіданні 23 січня 2025 року Бабушкінський райсуд Дніпра вирішив звільнити Гнезділова від кримінальної відповідальності. Повідомлялось, що за три дні він має повернутися на службу і бути оператором БПЛА

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